كاف يحسم الأزمة اليوم .. 4 دول تتنافس على استضافة الأهلي والوداد والزمالك والرجاء



دورى أبطال أفريقيا دورى أبطال أفريقيا

يحسم اليوم الخميس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف البلد المقرّر أن يستضيف نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمباراة النهائية.



ويلتقى النادي الأهلي نظيره فريق الوداد البيضاوي فيما يواجه الزمالك الرجاء المغربي فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.



ياتي ذلك عقب اعتذار الاتحاد الكاميرونى لكرة القدم بشكل رسمي عن استضافة نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمباراة النهائية فى مدينة دوالا الكاميرونية بعد ما رفض الكاف تحفظات مسئولى الكاميرون وطلبهم أن يتم تأجيل المباريات إلى منتصف أكتوبر بسبب الأمطار الموسمية تكون غزيرة في ذلك الوقت إلى جانب انتشار فيروس كورونا.



وتتنافس 4 دول عربية على استضافة نصف نهائى دورى ابطال أفريقيا والمباراة النهائية على ملاعبها.

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"صدى البلد" يرصد الدول المرشحة لاستضافة الحدث الأبرز فى القارة السمراء والعقبات التى تواجه كل منهم فى نيل شرف إقامة المباريات المتبقية عبر ملاعبها:مصرتعتبر مصر بالرغم مرشحة بقوة لاستضافة باقي المباريات فى دورى أبطال أفريقيا بعد اعتذار الكاميرون وذلك نظرا لامتلاكها البنية التحتية وملاعب على أعلى مستوى الى جانب اتخاذها كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.ومنح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الضوء الأخضر الى اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني للتقدم بطلب رسمي للكاف من أجل استضافة الحدث القاري.العقبة الوحيدة أمام استضافة مصر نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمباراة النهائية هى وجود فريقين ممثلين عن الكرة المصرية طرفا فى نصف نهائى دورى ابطال افريقيا وهما الأهلي والزمالك ما يجعل الكاف يتحفظ على استضافة القاهرة بقية المباريات.تونستقدم الاتحاد التونسى لكرة القدم برئاسة الدكتور وديع الجريء بطلب إلى الكاف منذ شهر فبراير الماضى لاستضافة نهائى دورى أبطال أفريقيا وعزز من طلبها نجاح الدولة فى محاصرة فيروس كورونا إلى جانب لآن ليس لها مرشحون في نصف النهائي بدورى أبطال أفريقيا وأيضا امتلاكها ملاعب قادرة على استضافة الحدث القارى مثل رادس والمنزه والمنستير.بيد أن العقبة التى تقف أمام استضافة تونس نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمباراة النهائية تتمثل فى عقوبة الكاف بعدم استضافة الملاعب التونسية لأية بطولات خاضعة تحت عباءة الكاف بعد أحداث رادس الأخيرة فى نهائى النسخة الماضية بين الترجى والوداد البيضاوى.كما يقف رفض مسئولى الوداد البيضاوي وهو أحد طرفي نصف نهاءى دورى أبطال أفريقيا حائلاً أمام استضافة تونس للمباريات المتبقية، نظرًا للصراع الدائر منذ العام الماضى أمام الساحات الدولية على أحقية أى من الترجي أو وداد الامة للقب القاري فى النسخة الماضية.المغرب :الاتحاد المغربي لكرة القدم برئاسة فوزى لقجع يمنى النفس فى موافقة مسؤلى الكاف على استضافة بلاده نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمباراة النهائية بعد اعتذار الكاميرون.اقرأ ايضا.. مرتضى منصور: الكاف اقترح إقامة نصف نهائي دوري الأبطال بالمغرب والنهائي في القاهرة.. فيديوفوزى لقجع أرسل طلبًا إلى الكاف من أجل نيل شرف استضافة بقية مباريات دورى أبطال أفريقيا والمباراة النهائية على الملاعب المغربية بداعى الجاهزية والقدرة على التنظيم.لكن المغرب تواجه معضلة حيث إن لديها فريقان يتنافسان فى نفس الأدوار هما الوداد البيضاوي والرجاء المغربي والكاف يرغب فى إقامة مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمباراة النهائية على ملاعب دولة محايدة.إلى جانب أن الكاف سبق له إصدار قرار باستضافة المغرب المباريات المتبقية من بطولة كأس الكونفيدرالية.الإمارات:يرى الخبراء ان دولة الإمارات العربية المتحدة هى الأنسب لاستضافة نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمباراة النهائية نظرًا لامتلاكها كافة المقومات من النواحى الصحية وجاهزية الملاعب، فضلاً عن الإمكانيات المادية وتحقيق أرباح مالية عالية نظرًا لشعبية الفرق المصرية ونظيرتها المغربية فى الوطن العربي.ممثلي المغرب في الكاف ابدوا رفضًا لاستضافة الإمارات المباريات المتبقية استنادًا إلى أن ذلك يعتبر تميزًا للفرق المصرية الأهلي والزمالك واعتيادها على خوض المباريات الكبيرة على الملاعب الإماراتية.