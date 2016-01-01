شوبير: مرتضى منصور لن يخضع للتحقيق فى بلاغات الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن رئيس الزمالك مرتضى منصور لن يخضع للتحقيق، في الاتهامات المنسوبة إليه من رئيس الأهلي، محمود الخطيب.
وكشف شوبير خلال تصريحاته الإذاعية عبر أون سبورت: "مصدر في مجلس النواب أكد أنه لن يتم رفع الحصانة عن رئيس الزمالك، ولذلك لن يحقق معه في بلاغات الأهلي".
وفي شأن آخر، تحدث شوبير عن علاقة فايلر مع صالح جمعة بعد عودته من سويسرا قائلا: "ليست سيئة وليست جيدة، فايلر يتعامل مع صالح مثل أي لاعب داخل الفريق".
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