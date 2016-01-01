شوبير: مرتضى منصور لن يخضع للتحقيق فى بلاغات الأهلي

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صورة الخبر: مرتضى منصور
مرتضى منصور

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن رئيس الزمالك مرتضى منصور لن يخضع للتحقيق، في الاتهامات المنسوبة إليه من رئيس الأهلي، محمود الخطيب.

وكشف شوبير خلال تصريحاته الإذاعية عبر أون سبورت: "مصدر في مجلس النواب أكد أنه لن يتم رفع الحصانة عن رئيس الزمالك، ولذلك لن يحقق معه في بلاغات الأهلي".

وفي شأن آخر، تحدث شوبير عن علاقة فايلر مع صالح جمعة بعد عودته من سويسرا قائلا: "ليست سيئة وليست جيدة، فايلر يتعامل مع صالح مثل أي لاعب داخل الفريق".

وعن أقرب الصفقات القادمة للنادي الأهلي، بيّن: "الأهلي يتجه للتعاقد مع لاعب شاب سيكون إضافة للفريق الأول في المستقبل".

وتابع: "لا يوجد أي مفاوضات مع أي مدافع حاليا، ولم يتفاوض النادي أيضا مع الأوروجواياني سيرينو (لاعب صن داونز)".

المصدر: أون سبورت

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