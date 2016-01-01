لحظة تحطم طائرة عسكرية تركية ومقتل 7 من الضباط ..فيديو

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تحطم طائرة عسكرية تركية

أفادت وسائل إعلام محلية في تركية، في أنباء عاجلة، بتحطم طائرة استطلاع عسكرية تركية في بلدة جيفاش التابعة لمدينة فان جنوب شرق تركيا.

وقالت قناة "تي.آر.تي" التركية الرسمية، إن حادث التحطم أسفر عن مقتل 7 من أفراد الجيش التركي كانوا على متن الطائرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع توثق لحظة تحطم الطائرة، فيما لم تصدر السلطات التركية أي بيان حول الحادث أو أسباب تحطمها.

https://t.co/0eGmysPKVS

المصدر: قناة "تي.آر.تي" التركية الرسمية

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