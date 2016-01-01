تعرف على التخصصات الجامعية المطلوبة للالتحاق بالضباط المتخصصين

أعلنت وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة من خريجي الطب ضمن قسم المتخصصين ، وذلك من خريجي الطب البشري للحاصلين على الدكتوراة والماجستير "إناث"، وعلاج طبيعي "بكالوريوس ودكتوراه وماجستير ، وطب اسنان "دكتورة وماجستير وبكالوريوس ، وصيدلة "ماجستير ودكتوراة وبكالوريوس " وتمريض للحاصلين على بكالوريوس وطب بيطري للحاصلين على بكالوريوس ، والهندسة نظام5 سنوات واقتصاد وعلوم سياسية وفنون تطبيقية وتربية موسيقية والمعهد العالي للسينما وسياحة وفنادق وعلوم وآداب وخدمة اجتماعية وزراعة والسن والسن لغات وحقوق.
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