تعرف على التخصصات الجامعية المطلوبة للالتحاق بالضباط المتخصصين



وزارة الداخلية وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة من خريجي الطب ضمن قسم المتخصصين ، وذلك من خريجي الطب البشري للحاصلين على الدكتوراة والماجستير "إناث"، وعلاج طبيعي "بكالوريوس ودكتوراه وماجستير ، وطب اسنان "دكتورة وماجستير وبكالوريوس ، وصيدلة "ماجستير ودكتوراة وبكالوريوس " وتمريض للحاصلين على بكالوريوس وطب بيطري للحاصلين على بكالوريوس ، والهندسة نظام5 سنوات واقتصاد وعلوم سياسية وفنون تطبيقية وتربية موسيقية والمعهد العالي للسينما وسياحة وفنادق وعلوم وآداب وخدمة اجتماعية وزراعة والسن والسن لغات وحقوق.



