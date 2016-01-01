الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة بمجموع 65 ‎%

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكُلية الشُرطة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.
وأعلن اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة لعام 2020، للحاصلين على مجموع 65 % .
ويتم التقديم من 20 يوليو وحتى 30 يوليو للحاصلين على الثانوية العامة للعام الماضي ، ومن 5 اغسسطس حتى 20 اغسطس للحاصلين على الثانوية العامة هذا العام.
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