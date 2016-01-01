محافظ القاهرة يخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام لـ 244 بدلا من 254 درجة

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قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام للعام الدراسى 2019 – 2020 ، من 254 درجة إلى 244 درجة، استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.



وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم انه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة وزيادة عدد الفصول للحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.



وفى سياق متصل اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 100%.



كان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قد اعتمد تنسيق التقديم للثانوى العام للعام الدراسى 2020/2021 ليكون بحد أدنى 254 درجة ، ويكون الحد الأدنى للقبول بالصف الاول الثانوى بالمدارس الخاصة 140 درجة والحد الأدنى للقبول بفصول الثانوى العام ( خدمات ) 224 درجة.



وأشار محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة إلى أن التنسيق سيتم تقسيمه إلى ثلاث مراحل الأولى تبدأ من الأربعاء 1 يوليو 2020 إلى السبت 4 يوليو 2020 لتقديم الطلاب الحاصلين على مجموع من 270 درجة وحتى 300 درجة ، والمرحلة الثانية من الأحد 5 يوليو 2020 حتى الخميس 9 يوليو 2020 ويتم فيها استقبال أوراق الطلاب الحاصلين على مجموع 254 درجة وحتى 270 درجة والمرحلة الثالثة تبدأ من السبت 11 يوليو وحتى الأربعاء 15 يوليو 2020 ويتم فيها استيعاب الطلاب المتخلفين عن التقديم فى المرحلتين السابقتين.



وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه سيتم قبول الطلاب حسب المربع السكنى أو مربع الادارة التعليمية التى حصلوا منها على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

