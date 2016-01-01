

طريقة عمل مكرونة باللحمة المفرومة طريقة عمل مكرونة باللحمة المفرومة

تعد المكرونة من ألذ الاكلات التى يحبها الكبار والصغار ويمكن اعدادها بطرق متعددة لكن الكثير من النساء لا تجيدن الاصناف التى يتم اعدادها باللحوم

ونقدم لكم طريقة عمل مكرونة باللحم المفروم بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.



مقادير مكرونة باللحم المفروم

مكرونة

لحم مفروم

بصل ثوم

طماطم

أعشاب

ملح

فلفل أسود

مرقة

صلصة

طماطم

جبنة موتزاريلا

زيت

دقيق

زبدة

لبن

طريقة عمل مكرونة باللحم المفروم

- في طاسة بها زيت ساخن على النار ضعي بصل وثوم وزعتر مفروم حتى يصبح لونه أصفر ثم اللحم المفروم وقلبيه حتى يصبح لونه بني

- ضعى عصير الطماطم مع الصلصة على اللحمة المفرومة وقلبي جيدا.

- فى إناء آخر على النار ضعى الحلة وفيها زبدة بنفس المقدار دقيق واخليطه جيدا حتى يذوب الزبدة مع الدقيق ثم ضيفي اللبن واخفيهم للحصول على صوص خفيف

- ضعي الصوص في طاجن فرن ضعى اللحمة المفرومة فى المكرونة بكيس الحلواني ورصيها في فوق الصوص ثم ضعى البشاميل والجبنة الموتزاريلا وادخليها فرن ساخن حتى تنضج وتقدم.

