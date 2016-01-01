يُعد خلل التنسج الليفي اضطرابًا غير شائع في العظام حيث ينمو نسيج يشبه الندوب (ليفي) في مكان العظم الطبيعي يمكن أن يضعف هذا النسيج الشاذ العظم المصاب ويتسبب في تشوهه أو كسره.
ووفقا لموقع mayoclinic ، فإن معظم الحالات التى يحدث فيها خلل التنسج الليفي في موقع واحد داخل عظمة واحدة، ولكن يمكن أن يحدث في مواقع عديدة داخل العديد من العظام، ويحدث عادةً اكتناف العظمة الواحدة لدى المراهقين والشباب.
ويصاب الأشخاص الذين يعانون من أكثر من عظمة متضررة عادةً بالأعراض قبل سن الـ 10، وقد لا يسبب خلل التنسج الليفي سوى علامات قليلة، أو لا يسبب علامات على الإطلاق، لا سيما إذا كانت الحالة طفيفة، أما خلل التنسج الليفي الأكثر شدة، فقد يسبب عدة أعراض أبرزها..
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التعليقات على مرض نادر يسبب تشوهات العظام.. تفاصيل
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