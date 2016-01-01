

مرض نادر يسبب تشوهات العظام.. تفاصيل مرض نادر يسبب تشوهات العظام.. تفاصيل

يُعد خلل التنسج الليفي اضطرابًا غير شائع في العظام حيث ينمو نسيج يشبه الندوب (ليفي) في مكان العظم الطبيعي يمكن أن يضعف هذا النسيج الشاذ العظم المصاب ويتسبب في تشوهه أو كسره.



ووفقا لموقع mayoclinic ، فإن معظم الحالات التى يحدث فيها خلل التنسج الليفي في موقع واحد داخل عظمة واحدة، ولكن يمكن أن يحدث في مواقع عديدة داخل العديد من العظام، ويحدث عادةً اكتناف العظمة الواحدة لدى المراهقين والشباب.



ويصاب الأشخاص الذين يعانون من أكثر من عظمة متضررة عادةً بالأعراض قبل سن الـ 10، وقد لا يسبب خلل التنسج الليفي سوى علامات قليلة، أو لا يسبب علامات على الإطلاق، لا سيما إذا كانت الحالة طفيفة، أما خلل التنسج الليفي الأكثر شدة، فقد يسبب عدة أعراض أبرزها..

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آلام العظام، التي تكون عادة آلامًا طفيفة إلى متوسطةالتورمتشوهات العظامكسور العظام، لا سيما في الذراعين أو الساقينانحناء عظام الساقويمكن أن يؤثر خلل التنسج الليفي في أي من عظام الجسم، لكن العظام الأكثر إصابة تتضمن ما يلي:عظمة الفخذعظمة الظنبوب (القصبة)عظمة الذراع العليا (العضد)الجمجمةالضلوعالحوض