

ضعف النظر ضعف النظر

يتعرض عدد كبير من الناس لمشاكل فى العين سواء نتيجة الاصابة بأمراض تؤثر على اجزاء العين او قوة النظر او الجلوس وقت كبير امام الكمبيوتر والتلفزيون وغيرها الكثير من الأسباب.



وفى هذه الحالات التوجه للطبيب بسرعة امر ضرورى لكن قبل ذلك يجب أن تعرف الطرق المتاحة لعلاج هذه المشكلة.



نعرض اهم طرق علاج ضعف النظر الطبية وفقا لما ذكره موقع " news medical life sciences".

-السيطرة على مرض السكري خطر مضاعفته مشاكل البصر والعمى لكن فى الحالات المتأخرة يقل تأثير وفائدة العلاج.

-جراحة إعتام عدسة العين: في حالات ضعف البصر بسبب إعتام عدسة العين يمكن علاجها بالجراحة، وعادة يتم وضع عدسة اصطناعية داخل العين كبديل للعدسة التالفة والغيمةمما يعيد الرؤية فى اغلب الحالات.

-أنظمة التكبير: من خلال استخدام العدسات المناسبة أو تلسكوبات القراءة أو الأنظمة الجراحية وتوفير مكبرات يدوية..إلخ .

-الجلوكوما: يتم علاجها بوصف الأدوية التى توضع في قطرات العين للسيطرة على الجلوكوما مثل Latanoprost و tafluprost و travoprost وهي نظائر البروستاجلاندين، وتشمل الأدوية حاصرات بيتا لعلاج مشاكل العين مثل هيدروكلوريد بيتاكسولول أو مثبطات الأنهيدراز الكربونية دورزولاميد ومقلدات الودي مثل طرطرات بريموندين، ويمكن علاج الجلوكوما بالجراحة المجهرية المفتوحة وتصحيحات الليزر وما إلى ذلك.

قد يعجبك أيضا...

في الوقت الحالى لا توجد علاجات للضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) خاصةً من النوع الجاف، وهناك علاجات تساعد على إيقاف التقدم. وتشمل هذه العلاج الديناميكي الضوئي. يستخدم هذا دواء حساس للضوء يسمى verteporfin يتم حقنه في وريد الذراع،ويحدد الدواء الأوعية الدموية غير الطبيعية في العين ويلصق نفسه بالبروتينات في هذه الأوعية الدموية. ويتبع ذلك العلاج بالليزر منخفض الطاقة.- الأدوية المضادة لـ VEGF مثل Ranibizumab فعال فى العلاج خاصة بعد حصوله ععلى موافقة المعهد الوطني للصحة والتميز السريري (NICE) للاستخدام في NHS.