مش جرب.. 4 أسباب غير متوقعة لـ حكة الجلد

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حكة الجلد


للحكة أسباب عديدة منها الحر وبعض الامراض كالسرطان والحساسية من بعض الادوية بالاضافة إلى الحمل، وكشفت دكتور وسام سوقية، اخصائية التجميل والعناية بالبشرة الاسباب الشائعة لحكة الجلد :

- الحمل :

يسبب الحمل بعض الحكة نتيجة تغيير الهرمونات بالجسم .

- الأدوية :

الكريمات والمراهم ، العقاقير ، الحقن العضلية والوريدية ، العلاج الكيميائي، يمكن أن تسبب بعض الحكة

- أمراض مختلفة

فقر الدم بسبب نقص الحديد ، امراض الغدة الدرقية ، ورم بالغدد اللمفاوية ، السرطان .
- الأمراض الجلدية:

جفاف الجلد بسبب الطقس، قلة شرب الماء، قلة الترطيب والعناية بالجلد، الوردية، الإكزيما، الصدفية، الجدري، الفطور، الحروق، الندبات، الشري المزمن، تجفيف الجلد بقوة ، التعرض بشكل مستمر ولأوقات طويلة تحت أشعة الشمس ، الاستحمام الدائم بشكل مبالغ بماء ساخنة، تقشير الجلد ببعض الكريمات بدون استشارة طبيب.

المصدر: elbalad

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