مش جرب.. 4 أسباب غير متوقعة لـ حكة الجلد



حكة الجلد حكة الجلد



للحكة أسباب عديدة منها الحر وبعض الامراض كالسرطان والحساسية من بعض الادوية بالاضافة إلى الحمل، وكشفت دكتور وسام سوقية، اخصائية التجميل والعناية بالبشرة الاسباب الشائعة لحكة الجلد :



- الحمل :



يسبب الحمل بعض الحكة نتيجة تغيير الهرمونات بالجسم .

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- الأدوية :الكريمات والمراهم ، العقاقير ، الحقن العضلية والوريدية ، العلاج الكيميائي، يمكن أن تسبب بعض الحكة- أمراض مختلفةفقر الدم بسبب نقص الحديد ، امراض الغدة الدرقية ، ورم بالغدد اللمفاوية ، السرطان .- الأمراض الجلدية:جفاف الجلد بسبب الطقس، قلة شرب الماء، قلة الترطيب والعناية بالجلد، الوردية، الإكزيما، الصدفية، الجدري، الفطور، الحروق، الندبات، الشري المزمن، تجفيف الجلد بقوة ، التعرض بشكل مستمر ولأوقات طويلة تحت أشعة الشمس ، الاستحمام الدائم بشكل مبالغ بماء ساخنة، تقشير الجلد ببعض الكريمات بدون استشارة طبيب.