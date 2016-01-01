مشروب يقلل النسيان خلال 24 ساعة

توجد طرق متعددة لعلاج مشاكل فقدان الذاكرة وقلة التركيز ولكن معظمها يأتى بنتائج طويلة المدى.
ذكر موقع " بولد سكاى" أن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التى تساعد فى علاج فقدان الذاكرة بشكل سريع.
وتأتى القهوة فى مقدمة المشروبات التى تحسن الذاكرة والقدرة على التركيز بشكل سريع، كما أنها تساعد فى علاج مرضى فقدان الذاكرة على المستويين الطويل والقصير.
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