مشروب يقلل النسيان خلال 24 ساعة

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مشروب يقلل النسيان

توجد طرق متعددة لعلاج مشاكل فقدان الذاكرة وقلة التركيز ولكن معظمها يأتى بنتائج طويلة المدى.

ذكر موقع " بولد سكاى" أن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التى تساعد فى علاج فقدان الذاكرة بشكل سريع.

وتأتى القهوة فى مقدمة المشروبات التى تحسن الذاكرة والقدرة على التركيز بشكل سريع، كما أنها تساعد فى علاج مرضى فقدان الذاكرة على المستويين الطويل والقصير.

وأثبتت إحدى الدراسات الحديثة أن تناول فنجانين من القهوة يوميا يخفض من النسيان لأكثر من 24 ساعة، لأن الكافيين يحتوي على مستويات عالية من النوربينفرين، وهو هرمون مهم في الدماغ يساعد على تخزين الذكريات.

ولكن يجب عدم الإسراف فى تناول القهوة للحفاظ على صحة المعدة والقلب والجسم بصفة عامة.

المصدر: بولد سكاى

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