طريقة فعالة لعلاج القشرة

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علاج القشرة


تعد القشرة من المشكلات الشائعة بين الشباب والفتيات وتتسبب فى ضعف الشعر وتقصفه وتساقطه وفقدانه للمعان.
ومن المعروف عن القشرة أنها من أكثر المشكلات التجميلة العنيدة التى تستمر فى فروة الرأس فترة كبيرة من الزمن ولا تزول بسهولة مهما كان نوع العلاج المستخدم مما يجعل البعض يفقد الامل فى التخلص منها.

قدم موقع " بولد سكاى" طريقة سهلة جدا للقضاء على القشرة الموجودة فى الرأس بمكونات منزلية.
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مكونات الوصفة:
اسبرين
شامبو مناسب للشعر
طريقة عمل واستخدام الوصفة:
-طحن الاسبرين واضافته مع الشامبو وتكرار غسل الشعر به لفترة طويلة.

المصدر: بولد سكاى

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