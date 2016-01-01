طريقة عمل آيس كريم الخوخ في المنزل.. فيديو

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آيس كريم الخوخ


يمكنك معرفة طريقة عمل آيس كريم الخوخ في المنزل، واستغلال محصول الخوخ المنتشر حاليا بالأسوق في إعداد حلوي شهية مضمونة لعائلتك في المنزل، وتقدم الشيف سارة عبد السلام طريقة عمل آيس كريم الخوخ في المنزل بوصفة بسيطة وغير مكلفة، مع مذاق لا يقاوم.

وقت التحضير: 10 دقائق
وقت الطهي: 20 دقيقة
وقت التجميد: 6 ساعات
تكفي: 5 اشخاص

ويعتبر الآيس كريم احد افضل الحلويات التي يفضلها الأطفال والكبار خصوصا في فصل الصيف، ومع ارتفاع درجة الحرارة، لذا سنقدم لكم في السطور التالية طريقة عمل آيس كريم الخوخ في المنزل خطوة بخطوة بالتفصيل.

طريقة عمل آيس كريم الخوخ

مقادير طريقة عمل آيس كريم الخوخ
٤ كوب خوخ قطع
نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون
نصف كوب سكر

٢ كوب كريمة خفق باردة
علبة حليب مكثف محلى
كوب خوخ قطع للتقديم

طريقة عمل آيس كريم الخوخ :
1- يفرك الخوخ والسكر وعصير الليمون ويترك ساعة على الأقل حتى يشد السكر كل سوائل الخوخ ويذوب تمامًا.
2- يرفع خليط الخوخ على النار، ويتكثف سريعا ومن ثم يضرب في الكبة، أو بإستخدام الهاند بليندر لقطع متوسطة النعومة.
3- يترك خليط الخوخ ليبرد من الحرارة تمامًا.
4- تضرب كريمة الخفق مع السكر حتى تتماسك تمامًا، ويضاف الحليب المكثف المحلى ونستمر في الضرب.
5- يضاف خليط الخوخ ويضرب مع بقية المكونات حتى يتجانس.
6- يعبئ خليط ايس كريم الخوخ في علبة حفظ بلاستيكية، ويحفظ في الفريزر حتى يجمد ويتماسك.

واليكم الفيديو الذي يوضح طريقة عمل آيس كريم الخوخ خطوة بخطوة ..

المصدر: elbalad

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