التقليد الصيني لمرسيدس جي كلاس سيحصل على نسخة بثلاثة أبواب

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صورة الخبر: التقليد الصيني لمرسيدس جي كلاس سيحصل على نسخة بثلاثة أبواب
التقليد الصيني لمرسيدس جي كلاس سيحصل على نسخة بثلاثة أبواب

بكين BJ80 هي التقليد الصيني الشهير لمرسيدس جي كلاس، وقد كشفت صور مسربة أن السيارة ستحصل على نسخة جديدة بثلاثة أبواب.

نسخة الثلاثة أبواب تبدو مشابهة لنسخة الخمسة أبواب القياسية من ناحية التصميم، ولكن باختلافات محدودة مثل السقف أكثر ارتفاعاً، ربما لتوفير مساحة أرحب لتحريك الرأس.

ويُذكر أنه بينما الجيل الحالي لجي كلاس غير متوفر بثلاث الأبواب، الأجيال السابقة توفرت بهذه النسخة، بقاعدة عجلات أقصر بكثير.

من المتوقع أن نسخة الثلاثة أبواب لـ BJ80 ستحصل على محرك V6 تيربو 3.0 لتر بقوة 276 حصان وعزم 420 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ودفع رباعي.

صورة الخبر: التقليد الصيني لمرسيدس جي كلاس سيحصل على نسخة بثلاثة أبواب

صورة الخبر: التقليد الصيني لمرسيدس جي كلاس سيحصل على نسخة بثلاثة أبواب

صورة الخبر: التقليد الصيني لمرسيدس جي كلاس سيحصل على نسخة بثلاثة أبواب

المصدر: المربع نت

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