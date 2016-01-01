

شاهد: بشكل رسمي فورد تكشف عن برونكو 2021 الجديدة شاهد: بشكل رسمي فورد تكشف عن برونكو 2021 الجديدة

بعد فترة من تأجيلها للحفل الخاص لتقديم موديل 2021 من سيارتها برونكو الجديدة من فئة SUV وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد، كشفت فورد الأمريكية مؤخرا عن هذه السيارة بشكل رسمي، حيث يمثل هذا الموديل أولى سيارات الجيل السادس الجديد كليا من هذه السيارة.



وقدمت الشركة هذا الموديل الجديد بفئتين (بابين و4 أبواب)، ووصفته فورد بأنه موديل مصمم ليكون سهل في استخدامه ويوفر كفاءة عالية ولم يتم تصميمه ليكون ذو شكل جذاب أو متماشي مع تقاليع تصميمات السيارات الجديدة التي تتبعها بعض الشركات الأخرى للسيارات.



وترتفع السيارة عن سطح الأرض بمسافة 29.4 سم، لذلك فهي تعتبر الأفضل في فئتها بهذه النقطة، كما أكدت الشركة أن السيارة تستطيع السير في مياه ارتفاعها 85.1 سم كحد أقصى، مما يجعلها أيضا أفضل سيارة بفئتها في هذه النقطة.

وستقدم الشركة هذا الموديل بفئتين من محركات EcoBoost، الأولى لمحرك 4 أسطوانات بسعة 2300 سي سي وبقوة 270 حصان و420 نيوتن متر من عزم الدوران، والثانية لمحرك V6 بسعة 2700 سي سي وبقوة 310 حصان و542 نيوتن متر من عزم الدوران.وستقدم فورد كخيار لعملائها ناقل حركة يدوي 7 سرعات بهذا الموديل، وأيضا ناقل 10 سرعات أوتوماتيكي، كذلك ستقدم الشركة لعملائها نظامين مختلفين للدفع الرباعي كخيار عند شراء هذه السيارة.







