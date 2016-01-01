بعد فترة من تأجيلها للحفل الخاص لتقديم موديل 2021 من سيارتها برونكو الجديدة من فئة SUV وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد، كشفت فورد الأمريكية مؤخرا عن هذه السيارة بشكل رسمي، حيث يمثل هذا الموديل أولى سيارات الجيل السادس الجديد كليا من هذه السيارة.
وقدمت الشركة هذا الموديل الجديد بفئتين (بابين و4 أبواب)، ووصفته فورد بأنه موديل مصمم ليكون سهل في استخدامه ويوفر كفاءة عالية ولم يتم تصميمه ليكون ذو شكل جذاب أو متماشي مع تقاليع تصميمات السيارات الجديدة التي تتبعها بعض الشركات الأخرى للسيارات.
وترتفع السيارة عن سطح الأرض بمسافة 29.4 سم، لذلك فهي تعتبر الأفضل في فئتها بهذه النقطة، كما أكدت الشركة أن السيارة تستطيع السير في مياه ارتفاعها 85.1 سم كحد أقصى، مما يجعلها أيضا أفضل سيارة بفئتها في هذه النقطة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على شاهد: بشكل رسمي فورد تكشف عن برونكو 2021 الجديدة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق