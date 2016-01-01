

تعرف على جميع المعلومات الخاصة بقرار تخريد السيارات القديمة والمتهالكة تعرف على جميع المعلومات الخاصة بقرار تخريد السيارات القديمة والمتهالكة

تداولت العديد من المواقع الإخبارية أنباء كثيرة عن تخريد السيارات القديمة وإحلالها بسيارات أخرى جديدة تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي معا أو بالغاز الطبيعي فقط، كما تداولت هذه الأنباء معلومات مختلفة حول سيارات الملاكي والأجرة وخضوعهم لهذا القرار، لذلك نقدم لك اليوم عزيزي القارئ جميع المعلومات ال



متاحة حتى الأن عن هذا القرار الحكومي وتفاصيله في صورة عدة نقاط سهلة وبسيطة وهي كالتالي:



- القرار يشمل السيارات لقديمة المتهالكة التي مر على انتاجها لأكثر من 20 سنة.

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- القرار خاص (حتى الأن) بسيارات الأجرة والميكروباص فقط ولا ينطبق على السيارات الملاكي.- سعر السيارة الذي سيتم تخريدها سيكون بمثابة مقدم للسيارة الجديدة.- سيارات الأجرة والميكروباص القديمة بلغ عددها في مصر حاليا 1.8 مليون سيارة تقريبا.- سيتم تحويل 147 ألف مركبة منهم عاملة بالبنزين لتعمل بالغاز الطبيعي خلال الثلاث سنوات القادمة بتكلفة 1.2 مليار جنيه.- الخطة سيتم تنفيذها بالكامل خلال 6 سنوات من الأن كحد أقصى.- يوجد 240 ألف سيارة ميكروباص قديمة تعمل بالسولار من الصعب تحويلها للغاز الطبيعي لذلك سيتم إحلالهم بسيارات جديدة.- من المتاح للمواطنين تحويل سياراتهم الملاكي للعمل بالغاز الطبيعي في حال رغبتهم في ذلك.- تكلفة تحويل السيارة للعمل للغاز الطبيعي تتراوح من 8 إلى 12 ألف جنيه.- متطلبات تحويل السيارة تشمل تسليمه للسيارة برخصة سارية ومع بطاقة الرقم القومي بصاحب السيارة فقط.وتداولت مواقع إخبارية عديدة قائمة بسيارات قديمة (مصدرها اليوم السابع) للسيارات المتوقع أن يتم تخريدها، والتي كانت كالتالي:- بيجو 504- فيات 126- فيات 127- بيجو 505- شاهين- نصر 133- فيات 128- فيات 131- دوجان- مرسيدس-بنز E200 المعروفة باسم (زلموكة)- مرسيدس-بنز المعدلة