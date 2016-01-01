كشفت شركة بي إم دبليو الألمانية عن نموذجها الأحدث من سيارات iX3 الذي طورته ليعمل بالطاقة الصديقة للبيئة.
وأتت السيارة الجديدة بهيكل شبيه من حيث التصميم بسيارات iX3، لكن هيكلها أتى أقصر بمقدار 7 سنتيمترات تقريبا، وتغير فيها التصميم الداخلي للمصابيح، وتصميم ممتصات الصدمات الجانبية التي حصلت على خطوط زرقاء مميزة.
وبدلا من الشبك أمام غطاء المبرد حصلت هذه المركبة على واجهة مميزة مطلية باللون الأسود اللماع يوحي تصميمها بالحداثة وبأن السيارة تعمل بالطاقة الكهربائية، كما جاءت العجلات بتصميم لم تطلق مثله بي إم دبليو في مركباتها من قبل.
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التعليقات على بي إم دبليو تزيح الستار عن أحدث سياراتها الاقتصادية
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