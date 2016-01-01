

احذر استخدام الفحم.. 4 وصفات طبيعية لتبييض الأسنان احذر استخدام الفحم.. 4 وصفات طبيعية لتبييض الأسنان

يبحث العديد من الأشخاص، عن التخلص من الطبقة التي تصيب الأسنان وتجعل لونها يتغير من الأبيض إلى الأصفر، الأمر الذي يدفعهم لمحاولة إيجاد وصفات طبيعية يمكن استخدامها في المنزل للحصول على أسنان ناصعة البياض.



وصفات طبيعية لتبييض الأسنان

وأوضح الدكتور محمد محمود، طبيب أسنان، خلال حديثه لـ"الوطن"، أن هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها في المنزل لتبييض الأسنان، وهي:



خل التفاح

يساهم في إزالة طبقة الترسبات التي تتراكم على الأسنان، عن طريق استخدام قليل منه في المضمضة اليومية مع محلول من الماء، نظرا لأنه يتميز بمحاربة البكتيريا بسبب العناصر التي يحتوي عليها.

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قشر الموزيساعد قشر الموز على تبييض الأسنان، عن طريق استخدام الوجه الداخلي للقشرة بالتحريك على الأسنان كالفرشاة لمدة دقيقتين أسبوعيًا، وذلك لاحتوائها على معادن البوتاسيوم والماجنيسيوم والمنجنيز.زيت جوز الهنديساعد زيت جوز الهند أيضا على تبييض الأسنان، عن طريق المضمضة به يوميا لمدة 5 دقائق، كما أنه يحتوي على خواص محاربة للبكتيريا المتسببة لإلتهاب اللثة.بيروكسيد الهيدروجينيساهم بيروكسيد الهيدروجين (ماء الأكسجين) في بقاء الأسنان ناصعة البياض لفترة طويلة، ويمكن المضمضة به يوميا، ولكن يجب التوقف عن استخدامه في حال الشعور بأي نوع حساسية من استخدامه.كما حذر "محمود" من استخدام معجون الأسنان المعتمد على الفحم، فعلى الرغم من قدرته على تبييض الأسنان، إلا أنه ليس أمنًا للاستخدام، حيث أجريت العديد من الدراسات عليه ولم يتم التأكد حتى الآن من سلامة استخدامه.مضيفًا: "جزيئات الفحم الكاشطة تحقق تبييض الأسنان عن طريق إزالة طبقة من المينا، السطح الخارجي الصلب على الأسنان الذي يساعد على منع التسوس، والتي قد تضعف الأسنان بشكل فعال وتجعلها أكثر عرضة للاصفرار".