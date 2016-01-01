

هنا بريطانيا | اكتشاف رفات شخص قُتل بشكل غامض: دُفن مقيدا قبل 2000 عام هنا بريطانيا | اكتشاف رفات شخص قُتل بشكل غامض: دُفن مقيدا قبل 2000 عام

اكتشف علماء الآثار في بريطانيا رفات رجل عاش منذ نحو ألفي عام، وكان ضحية جريمة قتل غامضة.



وعثر الخبراء على الهيكل العظمي، الذي يعود لرجل بالغ، قرب مزرعة ويلويك، بالقرب من مدينة ويندوفر بمقاطعة باكينجهامشير، وتبين أنه دفن مكبا على وجهه، فيما يداه مقيدتان.



ويقول علماء الآثار إن عمر الضحية بشكل محدد لا يزال مجهولا، لكن الخبراء يعتقدون أن عمر الرفات لا يقل عن ألفي عام حسب «روسيا اليوم».

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وذكرت راشيل وود، عالمة الآثار، أن «موت الشخص بالقرب من مزرعة ويلويك يبقى لغزا بالنسبة لنا، ولكن لا توجد طرق كثيرة لينتهي المطاف بأحد ما في قاع حفرة ووجهه إلى الأسفل، وبيدين مقيدتين».وأعربت العالمة مع ذلك عن أملها في أن يتمكن الخبراء من إلقاء مزيد من الضوء على قصة النهاية الغامضة لهذا الرجل.