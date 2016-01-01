اكتشف علماء الآثار في بريطانيا رفات رجل عاش منذ نحو ألفي عام، وكان ضحية جريمة قتل غامضة.
وعثر الخبراء على الهيكل العظمي، الذي يعود لرجل بالغ، قرب مزرعة ويلويك، بالقرب من مدينة ويندوفر بمقاطعة باكينجهامشير، وتبين أنه دفن مكبا على وجهه، فيما يداه مقيدتان.
ويقول علماء الآثار إن عمر الضحية بشكل محدد لا يزال مجهولا، لكن الخبراء يعتقدون أن عمر الرفات لا يقل عن ألفي عام حسب «روسيا اليوم».
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التعليقات على هنا بريطانيا | اكتشاف رفات شخص قُتل بشكل غامض: دُفن مقيدا قبل 2000 عام
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