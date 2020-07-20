

المعهد القومي للفلك يكشف موعد وقفة عرفات المعهد القومي للفلك يكشف موعد وقفة عرفات

صرح د. جاد القاضى رئيس المعهد القومى لعلوم الفلك، أنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن هلال شهر ذو الحجة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 33 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من ذي القعدة 1441ه الموافق 20/7/2020م (يوم الرؤية).



وأضاف: "يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد، عند غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في مدينة القاهرة وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية".



وتابع: "يلاحظ وجود فترة زمنية لمكوث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بالرغم من حدوث الاقتران بعد غروب الشمس في معظم العواصم والمدن العربية والإسلامية، وهذه من الحالات الشاذة التي نستمر فى دراستها لتفسيرها، وبذلك يكون يوم الثلاثاء 21/7/2020م فلكياً هو المتمم لشهر ذي القعدة 1441هـ، وتكون غرة شهر ذو الحجة 1441هـ يوم الأربعاء 22/7/2020م، وتكون وقفة عرفات لعام 1441هـ فلكياً يوم الخميس 30/7/2020م ، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ يوم الجمعة 31/7/2020م.