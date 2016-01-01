

ما هى براءة الاختراع وشروط الحصول عليها وأبرز المزايا؟ ما هى براءة الاختراع وشروط الحصول عليها وأبرز المزايا؟

يعد رأس المال الفكرى من الثروات البشرية الهامة التي تشكل قوة الدفع لعجلة النمو الاقتصادي في المجتمع، ومن مصلحة المجتمع توفير الحماية الفكرية والفعالة لحقوق الملكية الفكرية والاختراعات، ولكن ما هو الاختراع ومعني براءة الاختراع وشروطه.







تعريف الاختراع:

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هو كل فكرة جيدة ومفيدة لم يسبق لها الظهور من قبل وقابلة للتطبيق الصناعي على ارض الواقعبراءة الاختراع:هو حق استئثاري يمنح لصاحب الاختراع والذي تتوافر في اختراعه الشروط الثلاثة لحصوله على تلك البراءة وهى الجدة الابتكاريةما هي براءة الاختراع وشروط الحصول عليهاأن يكون موضوع الاختراع جديدا ولم يسبق النشر أو الإعلان عنه بأي صورة أو التداول في الأسواق، وأن يتسم بالابتكارية أو الخطوة الابداعية، ولا يكون الاختراع بديهيا للمتخصص في نفس المجال، بالإضافة إلى القابلية للتطبيق الصناعي.وتكفل البراءة لمالكها حماية اختراعه لمدة 20 سنة من تاريخ إيداع طلب البراءة فلا يمكن تصنيعه أو الانتفاع به أو توزيعه أو بيعه لأغراض تجارية دون موافقة صاحب الاختراعمكتب براءات الاختراع المصري:أنشئ عام 1951 لقانون 123 ويتبع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا منذ عام 1971 وقد صدر قانون الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لعام 2002، والذى أضاف حماية لبعض المجالات لنطاق الحماية وهي نموذج المنفعة والتصميمات الصناعية وقد تم تطوير مكتب براءات الاختراع عام 2013 لتصبح من مهامه أن يكون مكتب بحث وفحص دولي وإقليمي، وبذلك يكون أول مكتب عربي يفحص البراءات دوليا وللغة العربية