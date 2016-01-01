

نيسان تكشف عن كروس آريا الكهربائية بـ 40 ألف دولار.. صور وفيديو نيسان تكشف عن كروس آريا الكهربائية بـ 40 ألف دولار.. صور وفيديو

بعد الدفع بتقنية EVs وهي السيارات التي يتم دفعها بواسطة محرك كهربائي، وتعمل عن طريق بطاريات قابلة للشحن، خطت نيسان خطوة أخرى في المركبات الكهربائية من خلال الكشف عن Ariya.



تعد سيارة كروس أوفر الكبيرة 0-60 ميل بالساعة في أقل من 5 ثوان، والتي قال الخبراء التنفيذيون إنها على قدم المساواة مع سياراتهم الرياضية Z.



ستأتي بمحرك FWD واحد "215 حصان" ومحرك مزدوج e-4ORCE AWD "389 حصان"، ويتضمن ميزة دواسة نيسان الإلكترونية

التي تسمح للسائقين بالتسارع والإبطاء والفرامل باستخدام دواسة واحدة.هناك أيضًا خياران مختلفان للبطارية، مع بطارية 63 كيلو واط في الساعة وبطارية اختيارية 87 كيلو واط في الساعة - في الإصدار 2WD بمحرك واحد، يجب أن يكون قادرًا على الوصول إلى نطاق يصل إلى 300 ميل مقابل الشحن.كما لاحظ Autoblog، فإن اختيار المحرك الإضافي سيخفض نطاقه، ويقلل مساحة الشحن الداخلية قليلاً، من 16.5 قدم مكعب إلى 14.6.في الداخل، يدعي المصممون أن هذا الكروس يشبه الصالة أكثر من مقصورة مركبة تقليدية، يحتوي على نظام التعرف على الصوت للتحكم في الميزات، ويدعم التحديثات عن بعد.تتراوح الميزات التقنية من برنامج التشغيل ProPilot 2.0 الذي يساعد على التكامل مع تقنية المنزل الذكي، و Amazon Alexa المدمج، وبالطبع دعم Apple CarPlay اللاسلكي و Android Auto.وفقًا لنيسان، ستطرح Ariya للبيع في اليابان في منتصف عام 2021، وستظهر لأول مرة في الولايات المتحدة وكندا في وقت لاحق من العام المقبل.















