

خام برنت يرتفع لـ43 دولاراً مع ترقب اجتماع "أوبك+" خام برنت يرتفع لـ43 دولاراً مع ترقب اجتماع "أوبك+"

ارتفع سعر خام برنت القياسي ليتجاوز مستوى 43 دولاراً للبرميل خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية وبالتزامن مع اجتماع "أوبك+".



ويترقب المستثمرون اجتماع منظمة "أوبك" والحلفاء في وقت لاحق من اليوم مع انتظار تطورات اتفاق خفض الإمدادات بين الدول المنتجة للخام.



وتتجه الدول المتحالفة إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستقوم بتمديد قرار خفض إنتاج النفط بنحو 9.7 مليون برميل يومياً أو تقليص وتيرة الخفض إلى 7.7 مليون برميل بداية من الشهر المقبل.

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كما تترقب الأسواق إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الرسمية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.وكان معهد البترول الأمريكي توقع بالأمس انخفاض مخزونات النفط بنحو 8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 10 يوليو/تموز الجاري.وكشف تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط بالأمس عن انخفاض إنتاج الدول الأعضاء بنحو 1.9 مليون برميل في الشهر الماضي، كما رفعت تقديرات الطلب العالمي على الخام خلال العام الجاري.وبحلول الساعة 8:08 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر/أيلول بنحو 1.3 بالمائة إلى 43.46 دولار للبرميل.وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أغسطس/آب بنسبة 1.4 بالمائة مسجلاً 40.86 دولار للبرميل، بعد أن سجل ادنى مستوى منذ 26 يونيو/حزيران عند تعاملات أمس.