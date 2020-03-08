تحصيل 3 مليارات جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد في يونيو

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تحصيل 3 مليارات جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد في يونيو

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

وتلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 7234 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك بورسعيد، خلال شهر يونيه الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «القمح، الذرة، البقوليات».

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 480 مليونًا و667 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة، والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و571 مليونًا و715 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت بتصدير مشمول 315 بيانًا جمركيًا لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، العصائر، الفواكه، المواد الخام الأولية»، بقيمة بلغت 985 مليونًا و798 ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم صادر عنها 19 مليونًا و319 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر يونيه الماضي، بلغ نحو ٣ مليارات و52 مليونًا، و382 ألف جنيه.

المصدر: اخبار اليوم

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