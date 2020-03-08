

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يقفز لـ802 جنيه ارتفاع طفيف بأسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يقفز لـ802 جنيه

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15 يوليو 2020، وقفز سعر جرام الذهب بنحو جنيهين في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.



وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب في مصر سجلت اليوم، عيار 21 نحو 802 جنيه، وعيار 18 نحو 688 جنيهًا، وعيار 24 نحو 916 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6416 جنيهًا.

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وكانت أسعار الذهب في مصر، ارتفعت خلال تعاملات الثلاثاء بقيمة بلغت جنيهان في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.يأتي ذلك بعد كسر عيار الذهب 21 حاجز الـ800 جنيه دون المصنعية، وذلك للمرة الأولى بأسعار الذهب المحلية بمصر الأسبوع الماضي، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية الذهب حيث سجل سعر الأوقية وقتها 1812 دولار.