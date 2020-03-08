ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15 يوليو 2020، وقفز سعر جرام الذهب بنحو جنيهين في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.
وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب في مصر سجلت اليوم، عيار 21 نحو 802 جنيه، وعيار 18 نحو 688 جنيهًا، وعيار 24 نحو 916 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6416 جنيهًا.
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التعليقات على ارتفاع طفيف بأسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يقفز لـ802 جنيه
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