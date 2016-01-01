إثيوبيا بدأت ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق

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صورة الخبر: سد النهضة
سد النهضة

أعلن وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي، اليوم الأربعاء، أن بلاده شرعت في ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق.

وقال بيكيلي في مقابلة تلفزيونية "إن بناء السد وتزويده بالمياه يتمان في نفس الوقت".

وكانت إثيوبيا قد أعلنت عدم التوصل إلى اتفاق مع مصر بشأن سد النهضة، وهو ما عبر عنه بيكيلي في تغريدة عقب إعلان القاهرة اختتام مفاوضات عقدت برعاية الاتحاد الأفريقي.

وكان الاتحاد الإفريقي بدأ جهود وساطته قبل أسبوعين، والتي تضمنت 11 جلسة عبر الإنترنت لكسر الجمود حول ملء وتشغيل "سد النهضة" الإثيوبي الذي تكلف بناؤه 4 مليارات دولار.

ويمثل السد حجر الأساس الذي تبني عليه إثيوبيا طموحها في أن تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في إفريقيا، لكن في الوقت ذاته، يشعل المخاوف في القاهرة من الضغط على إمدادات المياه من النيل.

ويبنى السد على بعد حوالي 15 كيلومترا من الحدود مع السودان على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل.

المصدر: وكالات

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