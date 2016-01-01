أعلن وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي، اليوم الأربعاء، أن بلاده شرعت في ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق.
وقال بيكيلي في مقابلة تلفزيونية "إن بناء السد وتزويده بالمياه يتمان في نفس الوقت".
وكانت إثيوبيا قد أعلنت عدم التوصل إلى اتفاق مع مصر بشأن سد النهضة، وهو ما عبر عنه بيكيلي في تغريدة عقب إعلان القاهرة اختتام مفاوضات عقدت برعاية الاتحاد الأفريقي.
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التعليقات على إثيوبيا بدأت ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق
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