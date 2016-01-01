نجنا مما نخاف.. دعاء الحفظ من كل مكروه وسوء



دعاء الحفظ من كل مكروه وسوء دعاء الحفظ من كل مكروه وسوء

دعاء الحفظ من كل مكروه وسوء.. دعاء الحفظ بسم الله تعالى من أهم وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال إن احفظ الله يحفظك واحفظ الله تجده تجاهك، وحفظ الله معناه أن نتقي الله في كل ما حولنا وفي كل أفعالنا وعلينا أن ندعو دعاء الحفظ بكل يقين وكل تمني إن الله سيستجيب ويمن علينا بالحفظ والخير.



أدعية الحفظ

يا من خلقت السماء والأرض أحفظنا فإنك على كل شئ قدير.

اللهم أحفظنا وأحفظ أولادنا وبارك لنا في ذريتنا وفي أموالنا وفي صحتنا وفي ما رزقتنا.

اللهم أبعد عنا من لا يخافك وأبعد عنا شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.



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