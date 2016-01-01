شاهد.. الرجل الأخضر المتهم بإقتحام مدينة الانتاج الإعلامي

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صورة الخبر: شاهد.. الرجل الأخضر المتهم بإقتحام مدينة الانتاج الإعلامي
شاهد.. الرجل الأخضر المتهم بإقتحام مدينة الانتاج الإعلامي

كشف مصدر أمني تفاصيل اقتحام شخص لـ مدينة الإنتاج الإعلامي بسلاح أبيض بإطلاق الشرطة الرصاص عليه عقب اصابته عدد من أفراد الأمن.

وأشار المصدر إلى أن شخص يدهن جسده بلون اخضر فوجئ أفراد الأمن به يتسلل لداخل مدينة الإنتاج الاعلامي وبيده سلاح ابيض كبير الحجم وعندما حاولوا استيقافه وضبطه هاجمهم وأصاب ما بين ٢ إلى ٣ افراد أمن بجروح.

واضاف المصدر ان قوات الشرطة قامت بمطاردة المتهم بإطلاق النيران عليه ما أدى لمصرعه، انتقلت قوات الشرطة من مباحث قسم ثالث اكتوبر لمسرح الواقعة وقيادات امن الجيزة لفحص البلاغ وإجراء التحريات كاملة.

المصدر: elbalad

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