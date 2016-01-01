شنت محافظة الغربية حملة إزالات مكبرة للمباني والعقارات المخالفة بنطاق المحافظة بحضور مدير الامن ومحافظ الغربية وعدد من المسؤولين وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.
ورصدت عدسة صدى البلد لحظة انهيار عقار مخالف علي سائق البلدوزر أثناء إزالة العقار إلا أن السائق خرج دون اي إصابات.
وكانت لجنة استرداد أراضي الدولة قد أعلنت عن إزالة 3 آلاف حالة تعدٍ خلال خمسة أيّام للموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة، والتى انطلقت تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
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التعليقات على شاهد.. لحظة انهيار عقار على سائق بلدوزر أثناء حملة إزالات بالغربية
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