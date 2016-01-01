شاهد.. لحظة انهيار عقار على سائق بلدوزر أثناء حملة إزالات بالغربية



لحظة انهيار عقار على سائق بلدوزر لحظة انهيار عقار على سائق بلدوزر

شنت محافظة الغربية حملة إزالات مكبرة للمباني والعقارات المخالفة بنطاق المحافظة بحضور مدير الامن ومحافظ الغربية وعدد من المسؤولين وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.



ورصدت عدسة صدى البلد لحظة انهيار عقار مخالف علي سائق البلدوزر أثناء إزالة العقار إلا أن السائق خرج دون اي إصابات.



وكانت لجنة استرداد أراضي الدولة قد أعلنت عن إزالة 3 آلاف حالة تعدٍ خلال خمسة أيّام للموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة، والتى انطلقت تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

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وأفادت اللجنة فى تقريرها بأن الإزالات شملت استرداد نحو ٤٩٠ ألف متر مربع أراضي بناء منها ٩١ ألف متر بالقاهرة، و٦٠ ألف متر فى أسوان، و٥٥ ألف متر فى قنا، و٣٤ ألف متر بالأقصر، بالإضافة إلى إزالة تعديات واسترداد نحو ٤٣ ألف فدان أراضى زراعية منها ٤٠ فدانا بالمنيا وحدها.وأوضحت أن الموجة السادسة عشر التى يتم تنفيذها بتعاون وتنسيق كامل بين لجنة إنفاذ القانون ووزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية كانت أحد الملفات التى استعرضتها اللجنة العليا خلال اجتماعها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، والذى أكد ضرورة استمرار موجات الإزالة بكل جدية وحسم حتى يتم القضاء تماما على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة وتأكيد هيبة الدولة.