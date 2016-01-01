استعدادا لبدء الوديات.. تعرف على نتيجة مسحة كورونا الثالثة للزمالك

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المسحة الثالثة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

ظهرت نتيجة المسحة الثالثة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والتي أجريت أمس الأول لأعضاء الفريق بالمعسكر المقام في برج العرب بالإسكندرية.

وظهرت النتائج سلبية بالكامل لجميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر الذي بدأ الخميس الماضي استعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كان الجهاز الفني للفريق استقر على خوض مباراتين وديتين في معسكر برج العرب مع كل من طلائع الجيش وبيراميدز.

وحدد الجهاز الفني يوم ٢٢ يوليو الجاري موعدا لمباراة الجيش و يوم ٢٣ من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز.

المصدر: elbalad

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