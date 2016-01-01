إعلان جدول مباريات كأس العالم 2022 .. منتخب قطر يفتتح البطولة في استاد البيت



كأس العالم قطر 2022 كأس العالم قطر 2022

أعلن مسؤولو تنظيم بطولة كأس العالم قطر 2022 إقامة المباراة الافتتاحية للبطولة علي استاد البيت والذي يتسع لـ 60 ألف مشجع وذلك يوم الاثنين الموافق 21 نوفمبر 2022



كما تم تحديد اوقات إقامة مباريات دور المجموعات في تمام الساعة 1 ظهرا و4 عصرا و7 مساءا و 10 مساءا بتوقيت قطر كما سيتم لعب مباريات مرحلة خروج المغلوب في الساعة 6 مساء والـ 10 مساءا .



وستقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع علي استاد خليفة الدولى يوم 17 ديسمبر والمباراة النهائية ستقام 19 ديسمبر في تمام الساعة ال6 مساءا علي ملعب لوسيل بحضور 80 ألف متفرج .

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