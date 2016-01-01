مصطفى بكري لـ"أردوغان": "الجيش المصري مبيهزرش"

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صورة الخبر: الجيش المصري
الجيش المصري

حذر عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، من إقدام الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق بطرابلس على القيام بهجوم على مدينة سرت بدعم من القوات التركية.

وقال بكري في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الثلاثاء، إن "أي هجوم على سرت سيعقبه تواجد قوات حفتر في طرابلس".

وأضاف: "الجيش الوطني الليبي (بقيادة حفتر) يتوقع هجوم تركي بمشاركة المليشيات الإرهابية خلال الساعات المقبلة"، وتابع: "لو فعلها أردوغان فعليه أن ينتظر الجيش الوطني الليبي في قلب طرابلس ومصراته".

وأوضح بكري: "إذا كان أردوغان لم يستوعب تصريحات الرئيس السيسي، فعليه أن يعيد قراءتها، وأن يدرك أن الجيش المصري مبيهزرش".

المصدر: RT

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