تعرف على تاريخ وموعد صلاة عيد الأضحى.. فيديو



صلاة عيد الأضحى صلاة عيد الأضحى

قال الدكتور جاد القاضى ، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية ، إنه طبقا للبيان الاعلامى الصادر أن رؤية هلال ذو الحجة يوم الاثنين القادم ، مضيفا ان فلكيا سيكون يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر ذو القعدة .



واضاف " القاضى ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز "، مع الإعلامية خلود زهران، يوم الاربعاء هو بداية شهر ذو الحجة .



واشار رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية ، الى ان اول ايام عيد الاضحى يوم الجمعة 31 يوليو ، منوها الى انه لوجود فروق التوقيتات بين المدن وبعضها فإن اول صلاة عيد الأضحى، لطابا الساعه 5:25 دقيقة صباحًا .

قد يعجبك أيضا...

وتابع رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية ، أن صلاة عيد الاضحى فى العريش الساعه 5:26 دقيقة ، مشيرا الى تنوع وتعدد مواعيد الصلاة فمحافظة القاهرة 5:38 دقيقة ، بينما الجيزة 5:39 دقيقة .واكد رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية ، ان صلاة عيد الفجر فى المدن المصرية مثل السلوم الساعه السادسة صباحا ، ومطروح 5:52.