تعرف على تاريخ وموعد صلاة عيد الأضحى.. فيديو

قال الدكتور جاد القاضى ، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية ، إنه طبقا للبيان الاعلامى الصادر أن رؤية هلال ذو الحجة يوم الاثنين القادم ، مضيفا ان فلكيا سيكون يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر ذو القعدة .
واضاف " القاضى ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز "، مع الإعلامية خلود زهران، يوم الاربعاء هو بداية شهر ذو الحجة .
واشار رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية ، الى ان اول ايام عيد الاضحى يوم الجمعة 31 يوليو ، منوها الى انه لوجود فروق التوقيتات بين المدن وبعضها فإن اول صلاة عيد الأضحى، لطابا الساعه 5:25 دقيقة صباحًا .
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