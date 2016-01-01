تعرف على تاريخ وموعد صلاة عيد الأضحى.. فيديو

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صلاة عيد الأضحى

قال الدكتور جاد القاضى ، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية ، إنه طبقا للبيان الاعلامى الصادر أن رؤية هلال ذو الحجة يوم الاثنين القادم ، مضيفا ان فلكيا سيكون يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر ذو القعدة .

واضاف " القاضى ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز "، مع الإعلامية خلود زهران، يوم الاربعاء هو بداية شهر ذو الحجة .

واشار رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية ، الى ان اول ايام عيد الاضحى يوم الجمعة 31 يوليو ، منوها الى انه لوجود فروق التوقيتات بين المدن وبعضها فإن اول صلاة عيد الأضحى، لطابا الساعه 5:25 دقيقة صباحًا .

وتابع رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية ، أن صلاة عيد الاضحى فى العريش الساعه 5:26 دقيقة ، مشيرا الى تنوع وتعدد مواعيد الصلاة فمحافظة القاهرة 5:38 دقيقة ، بينما الجيزة 5:39 دقيقة .

واكد رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية ، ان صلاة عيد الفجر فى المدن المصرية مثل السلوم الساعه السادسة صباحا ، ومطروح 5:52.

المصدر: elbalad

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