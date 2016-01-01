أكد "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، يوم الثلاثاء، أنه أتخذ خطوات استباقية في تأمين السماء ومنطقة الأمان الجوي الجفرة – سرت.
وأكد أيضا أنه تم اتخاذ خطوات تأمينية كبيرة للمنطقة الشرقية والحدودية مع مصر بمنظومات الدفاع الجوي المتطورة "إس 300".
وبحسب موقع "سبوتنيك" فإن الجيش نشر منظومات "إس 300" في المنطقة الشرقية الحدودية مع مصر.
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التعليقات على "سبوتنيك" عن الجيش الليبي: تم اتخاذ خطوات في تأمين المنطقة الشرقية والحدودية مع مصر بمنظومة "إس 300"
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