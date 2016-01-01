"سبوتنيك" عن الجيش الليبي: تم اتخاذ خطوات في تأمين المنطقة الشرقية والحدودية مع مصر بمنظومة "إس 300"

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صورة الخبر: الجيش الوطني الليبي
الجيش الوطني الليبي

أكد "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، يوم الثلاثاء، أنه أتخذ خطوات استباقية في تأمين السماء ومنطقة الأمان الجوي الجفرة – سرت.

وأكد أيضا أنه تم اتخاذ خطوات تأمينية كبيرة للمنطقة الشرقية والحدودية مع مصر بمنظومات الدفاع الجوي المتطورة "إس 300".

وبحسب موقع "سبوتنيك" فإن الجيش نشر منظومات "إس 300" في المنطقة الشرقية الحدودية مع مصر.

وأوضحت المصادر أن منظومة الدفاع الجوي "إس 300" موجودة مسبقا لدى الجيش في ليبيا.

وجاء نشر هذه المنظومات بهدف حماية الأراضي الليبية من الطيران المُسير التركي الذي تحصلت عليه "قوات الوفاق" المدعومة من الجيش التركي.

المصدر: سبوتنيك

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