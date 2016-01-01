تفاصيل محاولة اغتيال مكرم محمد أحمد.. فيديو

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صورة الخبر: مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد

تمنى الإعلامي أحمد موسى، السلامة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بعد أن تعرض لأزمة صحية وجلطة في المخ.

وقال موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه الكاتب الكبير راجل محترم له بصمات كبيرة في الصحافة المصرية والعربية، وشخص متميز من بدايته"، مضيفا أن له تاريخ كبير في الصحافة المصرية وكاتب كبير ومهنى محترم ومحترف.

وأكد أنه تعرض لعملية اغتيال في عام 1987، مشيرا إلى أنه أطلق النار على سيارة مكرم في ميدان التحرير ولكنه نجا من الاغتيال.

وتابع أن رجال الداخلية قامت بعملية نوعية في محافظة المنوفية لتصفية المغتالين.

المصدر: elbalad

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