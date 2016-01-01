عميد علوم عين شمس: انطلاق امتحانات طلاب الدراسات العليا 22 أغسطس

قال الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إن امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الربيعي 2020 ستبدأ يوم السبت 22 أغسطس المقبل.
وأكد عميد كلية العلوم لـ"صدي البلد"، أنه سوف يتم توفير وسائل الأمان للطلاب والمراقبين والكنترولات ولن يسمح بدخول الطلاب إلا بارتداء الكمامات وعدم تبادل الأدوات الشخصية بينهم، إضافةً إلى تعقيم جميع اللجان قبل وبعد الامتحان وتوفير المطهرات داخل اللجان والكمامة والجوانتي.
يذكر أنه تم بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية لكلية العلوم 11 يوليو وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل الجامعة، منوها بأنه تم شراء عدد كبير من الكمامات للطلاب التي لم يرتدوا كمامات إضافةً إلي شراء جوانتيات.
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