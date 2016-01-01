للعام الخامس.. مركز تدريب التنظيم والإدارة بالأزهر يحصل على شهادة الاعتماد

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هنأ المحاسب مؤمن متولي أمين عام جامعة الأزهر، إدارة التنظيم والإدارة لحصول مركز التدريب على شهادة الاعتماد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.



وأوضح طارق ممدوح مدير إدارة مركز التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة، أنه بفضل دعم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، حصل المركز على شهادة الاعتماد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للعام الخامس على التوالي ليضاف بذلك إلى دليل مراكز التدريب المعتمدة على المستوى القومي في مجال التدريب الإداري واللغات والحاسب الآلي.



من ناحية أخرى، صدر قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتَّخطيط والتَّنمية العمرانيَّة، وقد شمل القرار تعيين الدكتور: أيمن محمد مصيلحي، عميد كلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة، عضوًا، والدكتور: حسانين محمد أبو زيد، الأستاذ بقسم التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة، عضوًا.

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يشار إلى أن التشكيلَ الجديد يضم تسعة وزراء، إضافة إلى رؤساء الجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات الأراضي، إضافة إلى الاستعانة بعدد عشرة خبراء في هذا المجال.وبهذه المناسبة قدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة للعالمين الجليلين، راجيًا لهما التوفيق في مهمتهما الوطنية الجديدة.وأكد رئيس جامعة الأزهر، حسب بيان المركز الإعلامي، أن التاريخ المصري يزخرُ بالأدلة والشواهد التي تدلُّ على أن علماء الأزهر الشريف شاركوا بدورٍ كبيرٍ في نهضة مصر الحديثة.