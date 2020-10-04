وكيل صيدلة عين شمس: يوضح مواعيد امتحانات طلاب الدراسات العليا

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صورة الخبر: كلية صيدلة جامعة عين شمس
كلية صيدلة جامعة عين شمس

قال الدكتور خالد ابو شنب وكيل كلية صيدلة جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، انه تم بدء امتحانات الدراسات العليا الماجستير للفصل الدراسي الربيعي 2020 ال بداية من يوم الاحد الموافق 22 / 8 / 2020 وحتى يوم الاربعاء الموافق 2 / 9 / 2020

وأضاف وكيل كلية صيدلة خلال تصريحاته لصدي البلد سوف تبدء امتحانات الدراسات العليا درجة دبلوم الصيدلة الاكلنيكية بنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2019/2020 بداية يوم الاحد الموافق 4/10/2020 والتي سوف تنتهي يوم الاحد الموافق 15/11/2020 .

وأكد أن توفير إدارة الكلية لكل وسائل الأمان للطلاب والمراقبين والكنترولات ولن يسمح بدخول الطلاب الا بارتداء الكمامات وعدم تبادل الادوات الشخصيه بينهم بالإضافة إلى تعقيم جميع اللجان قبل وبعد الامتحان وتوفير المطهرات داخل اللجان والكمامة والجوانتي.

الجدير بالذكر صرح الدكتور خالد ابو شنب وكيل كلية صيدلة جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث انه تم فتح باب القيد لبرامج الدراسات العليا (دبلوم ماجستير- دكتور الصيدلة-دكتوراه العلوم الصيدلية) في مختلف التخصصات

وأضاف وكيل صيدلة لشئون الدراسات العليا والبحوث سوف يتم القيد ابتداءا من الأحد الموافق ١٩ يوليو حتى ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٠ونوه ان التقديم سيكون online .

المصدر: elbalad

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