أمين الفتوى عن الصدقة الجارية: لا تقتصر على وضع المصحف في المسجد .. فيديو

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصدقة الجارية، لا تنحصر فقط في وضع المصحف في المسجد أو وضع ثلاجة مياه في الشارع، بالرغم من أن هذين العملين لهما جزاء كبير عند الله.
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وأضاف أمين الفتوى في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن الصدقة الجارية تشمل كذلك من أعمال البر والخير، توصيل المياه لبعض القرى والبيوت في الأماكن الفقيرة والأكثر احتياجا فهذا عمل كبير يخفف عن الأسر متاعب الحياة.
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