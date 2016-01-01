هل تجوز صلاة قيام الليل قبل الفجر بعشر دقائق؟.. شاهد رد الإفتاء

ورد إلى دار الإفتاء، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز أداء صلاة قيام الليل، قبل الفجر بعشر دقائق؟".
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز صلاة قيام الليل، قبل الفجر بعشر دقائق أو خمس دقائق طالما لم يؤذن لصلاة الفجر بعد.
قيام الليل في العشر الأول من ذي الحجة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز لمن يريد قيام الليل في الأيام العشر الأول من ذي الحجة كما كان يفعل في التراويح حتى يتم استغلال هذه الأيام المباركات ومضاعفة الأجر.
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