مغذية ولذيذة... طريقة مختلفة لعمل مكرونة بالخضار.. فيديو

يعشق أغلب الأطفال تناول المكرونة وتحار بعض الأمهات فى تقديم الخضار للأطفال بدلا عن النشويات اليومية للاستفادة منه، لذلك تقدم لك الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل المكرونة بالخضار.
مقادير مكرونة بالخضار
مكرونه خواتم
بصل مفروم
ثوم مفروم
زيت
بطاطس مكعبات
جزر مبشور
صلصة طماطم
ملح
فلفل أسود
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