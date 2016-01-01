مغذية ولذيذة... طريقة مختلفة لعمل مكرونة بالخضار.. فيديو

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مكرونة بالخضار

يعشق أغلب الأطفال تناول المكرونة وتحار بعض الأمهات فى تقديم الخضار للأطفال بدلا عن النشويات اليومية للاستفادة منه، لذلك تقدم لك الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل المكرونة بالخضار.

مقادير ​مكرونة بالخضار

مكرونه خواتم
بصل مفروم
ثوم مفروم
زيت
بطاطس مكعبات
جزر مبشور
صلصة طماطم
ملح
فلفل أسود

طريقة تحضير ​مكرونة بالخضار

* يشوح البصل مع المكرونة في السمنة على النار

* يضاف الثوم والصلصة والماء ويقلب كل الخليط على النار

* يمكن إضافة الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة
* يضاف الجزر ويقلب الخليط

* يترك على النار قليلًا ثم تغرف ويضاف على الوجه مكعبات البطاطس المحمرة وتقدم

المصدر: elbalad

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