طريقة عمل طاجن عكاوى بالبطاطس والبصل



طاجن عكاوى بالطاطس والبصل طاجن عكاوى بالطاطس والبصل



يعد طاجن العكاوى من الأكلات الشعبية المغذية حيث يحتوى على قدر كبير من البروتين الحيوانى كما ان مذاقها شهى جدا، ولكن البروتين وحده غير كافى لصحة الجسم لذا ابتكر بعض الطهاة طرق متعددة لتحضير طاجن العكاوى مع الخضار.



نقدم لكم طريقة عمل طاجن العكاوى بالبطاطس بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.



مقادير طاجن عكاوي بالبطاطس والبصل

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بطاطس طماطمعكاوىبصلملح فلفل اسودثومطماطم بيوريهمرقةسمـنةجوزة الطيبمستكةكمونورق لوراكزبره خضراءجزركرفسكراتفلفل حار زعترطريقة عمل طاجن عكاوي بالبطاطس والبصل-ضعى قطع العكاوى فى السمنة الساخنة و تشوح ثم يضاف الجزر-ضعى معها البصل و الملح وفلفل و الزعتر و المستكة و جوزة الطيب و الكمون مع الثوم المفروم والمرقه- افرمى الطماطم و ضعيها على العكاوى مع ورق اللورا والطماطم البيوريه- افرمى الجزر و الكرفس و الكرات و الفلفل الحار و تترك تغلى على النار مع الكزبره-قطعى البطاطس مكعبات كبيرة و ترص فى الطاجن بعد ان تحمر نصف تحميره- ارفعى العكاوى على البطاطس مع الخضروات و تدخل الفرن حتى تنضج.