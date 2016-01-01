تناول الفاكهة والخضروات يحميك من الإصابة بالسكر

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الفاكهة والخضروات

وجدت الدراسة أن أولئك الذين تناولوا حصتين أو أكثر من دقيق الشوفان في الأسبوع كان لديهم خطر أقل بنسبة 21 في المائة من أولئك الذين لديهم أقل من حصة.

النتائج ليست مفاجئة لكنها أكثر علمية ، لأنها تستخدم المؤشرات الحيوية للدم بدلًا من الاستبيانات ويوصي خبراء التغذية بتناول هذه الأطعمة ، إلى جانب الحد من تناول الأطعمة المصنعة والسكرية التي يمكن أن تسبب ارتفاع سكر الدم.

وتناول الأطعمة الصحية يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وهناك طرق أخرى لتعزيز النظام الغذائي تشمل استبدال الأرز بالقرنبيط المتبل ، واستبدال المعكرونة والشعرية باستا مصنوعة من الفاصوليا والعدس والحمص أو البازلاء.

المصدر: elbalad

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