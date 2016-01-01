طعام غير متوقع يعالج الأنيميا



الأنيميا الأنيميا



يعانى عدد كبير من الفتيات والفتيان في سن المراهقة من الأنيميا وكذلك بعض الشباب وكبار السن .



وأوضح موقع "بولد سكاى " أن الأنيميا عبارة عن حالة ينخفض فيها عدد خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين في الدم مما يؤدي إلى التعب وضيق التنفس والشحوب وانخفاض التركيز.

ولعلاج هذه المشكلة يجب على المصاب الاهتمام بتناول الاطعمة الغنية بالحديد لتحسين الهيموجلوبين فى الدم.



وتوجد الكثير من الأطعمة المعروفة لعلاج الانيميا المتداولة كالجرجير والفول والطماطم والعسل الأسود لكن هل تعلم أن الموز غنى بالحديد مما يساعد فى علاج الانيميا والوقاية منها.

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ويمتلك الموز العديد من الفوائد الصحية فهو يحافظ على صحة القلب ويحسن الهضم والحالة المزاجية وبالرغم من ذلك يجب الاعتدال فى تناوله لأن الإسراف في أي طعام يضر الجسم.