إسرائيل تسجل حصيلة قياسية جديدة للإصابات بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل حصيلة يومية قياسية للإصابات بفيروس كورونا بلغت 1668 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي.



وبحسب الأرقام والإحصاءات الرسمية ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، إلى 40632 إصابة، والوفيات إلى 365 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء.



وقالت السلطات الصحية إن 183 مريضا حالتهم خطرة، منهم 45 شخصا تم إيصالهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.