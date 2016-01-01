اندلع حريق هائل بسبب كسر ماسورة مواد بترولية على طريق الإسماعيلية الصحراوي القريب من منطقة الهايكستب في مصر، اليوم الثلاثاء، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالاشتراك مع الحماية المدنية بالإسماعيلية، بـ20 سيارة إطفاء لإخماده.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوجود كسر بماسورة بطريق الإسماعيلية الصحراوي. انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، ويتواجد رجال المرور بالمكان لتنظيم حركة السيارات.
وتسبب كسر ماسورة مواد بترولية على طريق الإسماعيلية الصحراوي في ظهور كثافات مرورية للقادم من السلام وصولًا إلى العبور، وانتقل رجال المرور لتسيير حركة السيارات.
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التعليقات على شاهد.. انفجار خط بترول يسبب حريقاً هائلا في مصر
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