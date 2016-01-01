سيارة مفخخة تستهدف دورية تركية روسية فى سوريا وسقوط مصابين



سيارة مفخخة تستهدف دورية تركية روسية سيارة مفخخة تستهدف دورية تركية روسية

انفجرت سيارة مفخخة جنوبي إدلب السورية اليوم الثلاثاء أثناء مرور دورية تركية روسية وفق ما نشر موقع "سكاى نيوز".

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واستهدفت السيارة المفخخة دورية مشتركة روسية تركية على طريق M4 بريف إدلب.



وأكدت مصادر روسية إصابة 3 جنود روس في استهداف الدورية الروسية المشتركة مع تركيا بريف إدلب.



يذكر أن عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، رصدوا شريط فيديو لاستقدام تركيا مزيدا من التعزيزات العسكرية إلى معسكر المسطومة في جنوب محافظة إدلب السورية.

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وتحتل تركيا العديد من المناطق في الداخل السوري، بذريعة محاربة قوات حزب العمال الكردستاني، والتنظيمات الإرهابية.