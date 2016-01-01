شوبير يكشف كواليس صفقة تبادلية قوية بين الأهلي وبيراميدز

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صورة الخبر: الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي الأسبق، تفاصيل محاولة الأهلى إجراء صفقة تبادلية مع بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي : "هناك معلومة عن صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز بدخول أحمد الشيخ مقابل إيريك تراوري".

وأضاف:"الأهلي يفكر في صفقتين منهما لاعب صغير السن ولكنه جيد ومن الممكن ضمه ثم إعارته لتجهيزه " .

ويعد إيريك تراورى واحدا من أفضل لاعبي الدوري الممتاز على الإطلاق فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها .

وكان الأهلى تعاقد قبل عدة أيام بشكل رسمي مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب لمدة 5 سنوات بداية من الموسم الكروى الجديد .

المصدر: elbalad

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