شوبير يكشف كواليس صفقة تبادلية قوية بين الأهلي وبيراميدز



الإعلامي أحمد شوبير الإعلامي أحمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي الأسبق، تفاصيل محاولة الأهلى إجراء صفقة تبادلية مع بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي : "هناك معلومة عن صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز بدخول أحمد الشيخ مقابل إيريك تراوري".



وأضاف:"الأهلي يفكر في صفقتين منهما لاعب صغير السن ولكنه جيد ومن الممكن ضمه ثم إعارته لتجهيزه " .

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ويعد إيريك تراورى واحدا من أفضل لاعبي الدوري الممتاز على الإطلاق فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها .وكان الأهلى تعاقد قبل عدة أيام بشكل رسمي مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب لمدة 5 سنوات بداية من الموسم الكروى الجديد .