كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي الأسبق، تفاصيل محاولة الأهلى إجراء صفقة تبادلية مع بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي : "هناك معلومة عن صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز بدخول أحمد الشيخ مقابل إيريك تراوري".
وأضاف:"الأهلي يفكر في صفقتين منهما لاعب صغير السن ولكنه جيد ومن الممكن ضمه ثم إعارته لتجهيزه " .
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التعليقات على شوبير يكشف كواليس صفقة تبادلية قوية بين الأهلي وبيراميدز
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