السيسي يصدق على تعديل أحكام قانونى الكلية الفنية العسكرية وطب القوات المسلحة

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صورة الخبر: الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض احكام القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٧٥ في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية ، والقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٣ بإنشاء كلية طب القوات المسلحة.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

المصدر: elbalad

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