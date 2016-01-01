صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض احكام القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٧٥ في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية ، والقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٣ بإنشاء كلية طب القوات المسلحة.
ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.
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التعليقات على السيسي يصدق على تعديل أحكام قانونى الكلية الفنية العسكرية وطب القوات المسلحة
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