

فورد برونكو 2021: أيقونة الطرق الوعرة تعود رسمياً “97 صورة وأهم المعلومات والسعر” فورد برونكو 2021: أيقونة الطرق الوعرة تعود رسمياً “97 صورة وأهم المعلومات والسعر”

المربع نت – كشفت فورد رسمياً عن برونكو 2021 الجديدة كلياً، وذلك ليُعاد إحياء إحدى أكثر السيارات أيقونية في تاريخ الصانع الأمريكي.



تأتي برونكو بـ 3 نسخ هي بابين وأربع أبواب وسبورت وتستند على هيكل فوق الإطار باستخدام شاصيه صندوقي عالي الصلابة، وتقول فورد أن السيارة تم تصميمها لكي تكون عملية لأقصى مدى ممكن.



تتمتع برونكو 2021 بخلوص أرضي 294 ملم، الغوص في المياه حتى 851 ملم، زوايا واسعة للعجلات على الطرق الوعرة، مع إتاحة إطارات 35 بوصة لأول مرة في فئتها.

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الداخلية مقاومة للمياه وتصميمها مستوحى من برونكو الأصلية عبر لمسات كلاسيكية، وبالوقت نفسه فهي تدعم أحدث التقنيات مثل شاشة معلومات ترفيهية لمسية 8 أو 12 بوصة، تحديثات عبر الهواء، ملاحة للطرق الوعرة، كاميرا 360 درجة.المحركات:إيكوبوست 2.3 لتر 4 سلندر بقوة 270 حصان وعزم 420 نيوتن مترإيكوبوست 2.7 لتر 6 سلندر بقوة 310 حصان وعزم 542 نيوتن مترناقل أوتوماتيكي 10 سرعات أو يدوي 7 سرعاتنظام الدفع رباعي 4×4يتوفر نظام يدعى Trail Toolbox وهو يجمع تقنيات تساعدك بالخروج على الطرق الوعرة، عبر المحافظة على المسار والتوجيه والسير بأريحية على الصخور، مع تميز برونكو 2021 بأبواب بلا إطار قابلة للإزالة بسهولة بمجرد فك الأقفال، ما يجعل تخزينها يسيراً مقارنة بمنافستها رانجلر.ستتيح فورد للعملاء مجموعة خيارات واسعة لتخصيص الموديل بينها أبواب مختلفة، مصدات فولاذية مع ونش، شبك متنوع التصميم، رفوف السقف، أشرطة ضوئية LED، وحتى الرفارف المنتفخة، مع وجود 7 أنماط قيادة حتى تصلح للسير على جميع التضاريس.هذا وسيبدأ سعر فورد برونكو 2021 في الولايات المتحدة من 29,995 دولار ما يعادل 112,480 ريال، على أن تبدأ بالوصول إلى الوكلاء في ربيع 2021.